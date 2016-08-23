Вологда, 23 августа, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В территориальных избирательных комиссиях области продолжается выдача открепительных удостоверений. Они необходимы для того, чтобы в единый день голосования 18 сентября реализовать свое избирательное право за пределами своих избирательных участков, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Единый день голосования

О своем желании выбрать другой избирательный участок заявили уже больше 600 вологжан. Территориальные комиссии области выдали 613 открепительных удостоверений по выборам депутатов Госдумы и 567 — по выборам депутатов областного парламента.

«Как правило, таким правом пользуются те, кто уезжают в другие населенные пункты или регионы в связи с исполнением служебных обязанностей, отправляются в командировки, едут в отпуск или на дачу. Если планируется длительная поездка или командировка, то жители Вологодчины получают открепительные удостоверения, как правило, заранее. Как показывает практика, те, кто уезжает на непродолжительное время, например, на выходные, получают открепительные уже ближе к выборам — в участковых комиссиях», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель территориальной избирательной комиссии Череповца Олег Шляпаков.

По его словам, при получении открепительного не требуется никакого документального подтверждения отъезда, необходимо лишь письменное заявление. Сегодня открепительные удостоверения в ТИКе Череповца получил и губернатор области Олег Кувшинников. Он сообщил, что в день голосования будет работать в Вологде, однако обязательно выделит время, чтобы прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг. Добавим, что в территориальных избирательных комиссиях открепительные удостоверения можно будет получить до 6 сентября, а в участковых, которые находятся в непосредственной близости от места жительства, с 7 по 17 сентября.

Напомним, что 22 июля члены Избирательной комиссии Вологодской области приняли открепительные удостоверения в типографии и передали их Росинкасу, который в течение нескольких дней развез их по всем районам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отпечатали 67 400 бюллетеней для голосования, которые отправились в Германию, для россиян, которые в настоящий момент находятся в этой стране.