Чебоксары, 23 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. До парламентских выборов осталось менее месяца, а в столице Чувашии о предстоящем дне голосования мало что напоминает. Вся центральная улица и центр города практически зачищены от политической рекламы, разве что на избранных остановочных павильонах и городских сооружениях можно увидеть баннеры и щиты «Единой России». Политическую борьбу затмило празднование Дня города: информационные растяжки и баннеры, остановочные расклейки и павильоны посвящены этой дате. Агитпром оппозиции можно увидеть разве что во дворах, в почтовых ящиках или получить на встречах с кандидатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Остановочный павильон возле здания правительства

После выдвижения кандидатов с улиц города начали исчезать баннеры с претендентами от «Единой России», которые массово появились ещё весной, вызывающе окрасив Чебоксары в цвета символики одной партии: единороссы поздравляли со всевозможными праздниками, напоминали о существовании своих приёмных, появляясь перед народом в основном дуэтом или трио, реже — соло. Напомним, тогда общественники обратили внимание на то, что закон «прямо запрещает использование рекламных конструкций вне агитационного периода», их поддержало УФАС, однако рассмотрение дела затянулось — агипром так и остался на месте.

За эти месяцы часть из них уже не раз сменило текстовое содержание и лозунги, сохранив при этом персоналии. Примечательно, что сегодня агитпром «Единой России», за исключением щитовой рекламы, практически отсутствует: нет ни раздачи листовок, ни плакатов во дворах, ни газет в почтовых ящиках.

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Одинокие уличные баннеры оппозиции можно увидеть только за пределами центра Чебоксар. Агитационные материалы всё чаще стали появляться в почтовых ящиках, в специально отведённых местах во дворах и на остановках общественного транспорта, ещё чаще — на столбах, стенах, дверях. Многие оппозиционные кандидаты предпочитают личные встречи с населением, извещая избирателей через свои блоги, социальные сети и «дворовые» объявления.

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Напомним, 18 сентября в Чувашии пройдут выборы в Госдуму РФ и Госсовет республики.