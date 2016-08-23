Москва, 23 августа, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в 2013 году Россия предотвратила массированный удар США по Сирийской Арабской Республике. Об этом Лавров заявил сегодня, 23 августа, в интервью ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама-гробовщик

Лавров рассказал, что Россия убедила Сирию ликвидировать запасы своего химического оружия и тем самым спасла арабскую республику от массированного удара США.

Последствия войны в Сирии могли бы быть куда более ужасными и разрушительными, считает Лавров, если бы Россия этого не сделала три года назад. «Страшно представить, куда попали бы сейчас не только ПЗРК и прочие «обычные» вооружения, но и запасы этого оружия массового уничтожения», — отметил министр.

Напомним, в 2013 году террористы, поддерживаемые США и их сателлитами, наступали на сирийские правительственные силы, но у войск Башара Асада ещё были силы сдерживать их. Террористы при поддержке западных спецслужб устроили несколько провокаций с химическим оружием, представив дело так, как будто это правительственные силы его применяют. И хотя обман быстро раскрылся, западные СМИ в унисон трубили о том, что Асад якобы применяет химическое оружие против своего народа.

США и их сателлиты использовали эти лживые заявления СМИ как повод к крупномасштабному вторжению в Сирию, которое бы смело войска Асада и открыло дорогу террористам. Арабскую республику ждала участь Ливии, а то и похуже.

При посредничестве Российской Федерации Сирия летом 2013 года согласилась уничтожить запасы своего химического оружия. В феврале 2015 года было объявлено о полном уничтожении сирийского химического оружия.