Ереван, 23 августа, 2016, 18:46 — ИА Регнум. На армяно-иранской границе, в Мегринском районе Армении будет создана свободная экономическая зона, сообщил глава правительства Армении Овик Абрамян. По его словам, в ходе последней встречи премьер-министров стран ЕАЭС в Сочи стороны договорились о создании зоны свободной торговли.

Абрамян считает, что это программа важна не только в контексте развития армянской экономики, а также и в плане регионального развития. По его словам, программа позволит Ирану открыть совместные предприятия с государствами Евразийского экономического союза и беспошлинно экспортировать продукцию в ЕАЭС.

После отмены санкций против Ирана в 2015 году в Армении только и говорят, что данное обстоятельство открывает новые перспективы для развития армянской экономики. Однако, с момента снятия санкций прошло более года, но за этот период сторонам удалось достичь лишь отмены визового режима. Можно также упомянуть о поставках иранского газа в Грузию через территорию Армении, но экономические выгоды от данного предприятия пока не очевидны.

Что касается внешнеторгового оборота между Арменией и Ираном, то здесь дела обстоят плачевно. Согласно данным Нацстатслужбы Армении, в I полугодии 2016 года внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном сократился на 16,4% до $113,5 млн.

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Если в 2011 году объем армяно-иранской торговли составлял $323 млн, то к 2014 году он сократился до $250 млн. Это составляет 5% от всего внешнего товарооборота Армении. Сокращение было бы большим, если бы не росли объемы обмена электроэнергии на природный газ. С конца нулевых годов, когда был построен газопровод Иран — Армения, Иран предоставляет Армении природный газ в обмен на электроэнергию. Эта бартерная схема оказалась вполне жизнеспособной в условиях жестких санкций и не дала вконец остановиться армяно-иранскому товарообороту. Так, в отчетном, 2014 году Армения поставила в Иран 1,165 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а взамен она получила из Ирана 383 тыс. кубометров природного газа.

Другие статьи экспорта из Армении в Иран для дружественных и соседствующих стран выглядят убого. На сумму немногим более $2 млн на экспорт ушло баранины и на сумму $1,6 млн в Иран было экспортировано необработанного алюминия. Еще почти в $1 млн оценивается экспорт различной животноводческой продукции, на $450 тыс. — лома алюминия, на $444 тыс. — лома иных цветных металлов, на $325 тыс. — медицинского оборудования и принадлежностей (вероятнее всего, речь идет о поставках для иранской армии) и так далее по убыванию.

Картина основных статей импорта из Ирана также не отличается разнообразием, хотя объемы поставок более крупные. В основном это продукция нефтяной и химической промышленности. После природного газа, который, как уже отметили, составляет первую строчку импорта, на сумму $14 млн было ввезено кокса и битума. Далее по убыванию идут этиленовые полимеры, сульфиды, обработанное стекло, удобрения и (как ни странно, при собственном производстве и экспорте Армении) ферромолибден. Однако, если в армянском экспорте в целом электроэнергия составляет до 90%, то доля газа в импорте из Ирана составляет всего треть от общего объема.

Формированию этой картины в основном способствовали запрет на перевод наличности из Армении в Иран (препятствует импорту из Ирана), а также отсутствие валюты в самом Иране (препятствует экспорту в Иран). И не случайно с текущего года, по некоторым данным, Армения стала завозить авиационное топливо из Ирана. К примеру, это в немалой степени способствует снижению стоимости авиаперевозок в стране, на что много лет сетует армянское общество.