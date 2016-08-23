Рига, 23 августа, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден рассказал лидерам Прибалтики, что не воспринимает всерьёз комментарии республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, передаёт Reuters. Последний ранее поставил под сомнение обязательства Вашингтона защищать союзников по НАТО.

Кукрыниксы. «НАТО»

Во время визита в Латвию Байден отметил, что Трамп не понимает обязательства НАТО по совместной обороне, закреплённые в статье 5 Североатлантического договора.

«Я хочу сделать это абсолютно ясным для всех людей в прибалтийских странах: мы выполняем свой священный долг, Соединённые Штаты Америки … по отношению к договору НАТО и статье пять», — заявил демократ в Риге.

«Тот факт, что вы случайно слышите что-то от кандидата в президенты в другой партии, это … не то, что должно восприниматься всерьёз», — добавил Байден.