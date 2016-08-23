Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Более 50 млн рублей выплачено горнякам банкрота «Кингкоул». Такую сумму задолжало работникам шахт руководство компаний, входящих в состав холдинга, за 2013−2015 годы. Об этом ИА REGNUM 23 августа сообщили в региональном управлении СКР.

Алексей Россаль-Воронов. Шахтер. 1950

Следователи Ростовской области занимались семью уголовными делами, фигурантами которых являлись гендиректор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев, а также руководители подшефных компаний. Это директор ОАО «Замчаловский антрацит» Сергей Шпилько, гендиректор ООО «Кингкоул Юг» — управляющей организации ОАО «УК «Алмазная» Виктор Рыбаков, директор ЗАО «Гуковпогрузтранс» Владимир Долбня, директор ЗАО «Ростовгормаш» Святослав Кундрюков, директор ЗАО «Ростовгормаш» Павел Майоров, директор ОАО «УК «Алмазная» Сергей Воеводин. Все они обвинялись по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

В рамках расследования было допрошено более 1 тыс. человек, потерпевшими признаны более 600 работников организаций. На имущество обвиняемых был наложен арест, изъята вся финансовая документация. В результате следователи добились погашения долга по зарплате в полном объеме.

Все фигуранты были осуждены. Только Владимир Долбня был отпущен на свободу по амнистии. Также были прекращены уголовные дела в отношении Святослава Кундрюкова и Павла Майорова. Уголовные дела в отношении Владимира Пожидаева и Сергея Воеводина рассматриваются служителями правосудия.

Продолжается расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты шахтерам с мая 2015 года по апрель 2016-го на сумму около 300 млн рублей.

Напомним, что более 60 шахтёров объявили голодовку в связи с невыплатой зарплаты. В акции протеста участвуют горняки Гуково и Зверево. Кроме расчёта они требуют выдачи пайкового угля. Положенное они хотят получить от региональных властей.