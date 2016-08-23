Симферополь, 23 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Крыму к газификации полуострова планируют привлекать частные инвестиции на сумму более 19 млрд рублей. Об этом во время заседания Совета министров республики заявила министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в управлении информационной политики Мининформ республики.

gazprom.ru Строительство газопровода

«В министерство поступило обращение инвесторов об инициативе вложить не менее четырех миллиардов рублей в реализацию программы газификации посредством заключения концессионных соглашений. Кроме того, готовятся обращения других инвесторов, которые желают вложить не менее 15 миллиардов рублей для реализации данной программы», — сказала Бородулина.

По её словам, до конца августа 2016 года Минтопэнерго Крыма разработает «дорожную карту» по привлечению внебюджетного финансирования.

«Это позволит до конца декабря 2016 года разработать и согласовать проекты концессионных соглашений на объекты газоснабжения и обеспечить их заключение к 1 марта 2017 года», — пояснили в министерстве.

Также Светлана Бородулина отметила важность предоставления целевого федерального бюджетного кредита Крыму на реализацию программы газификации полуострова. «Предоставление целевого федерального бюджетного кредита Республике Крым на 2017 год в размере 3,5 миллиарда рублей позволит выполнить мероприятия по газификации в 2017 году на сумму не менее 8,2 миллиарда рублей, что увеличит уровень газификации Республики Крым на 8% уже к концу 2017 года», — подчеркнула министр.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что до 2020 года необходимо газифицировать 100% населенных пунктов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Крыма, полуострову необходимо потратить на строительство межпоселковых газовых сетей 10,5 млрд рублей. Ранее перед Минтопэнерго Крыма правительство республики ставило задачу газифицировать населенные пункты полуострова к 2020 году до уровня 98%, в том числе путем создания локальных систем газоснабжения с использованием сжиженного и сжатого природного газа.

«Решение данной задачи будет осуществляться в рамках реализации мероприятий, утвержденных федеральной целевой программой «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и Государственной программой газификации Республики Крым до 2017 года (с перспективой газификации до 2020 года), которая в настоящее время находится в стадии разработки», — заявляли в ведомстве в мае прошлого года.

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