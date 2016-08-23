Челябинск, 23 августа, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, в Челябинской области уменьшилось на 290 хозяйств. Это показали первые итоги сельскохозяйственной переписи в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

В ходе переписи оценивался десятилетний период развития сельскохозяйственной отрасли в Челябинской области. Снижение количества фермеров не повлияло на положительную динамику в сельскохозяйственной отрасли. Наибольший рост зафиксирован в производстве мяса всех видов. С 2006 года объем выращенного мяса с 186 тыс. тонн вырос до 510 тыс. тонн в 2015 году. По итогам 2016 года ожидается цифра 540 тыс. тонн.

Производство свинины с 2006 по 2015 год выросло на 122%, с 47,7 тыс. тонн до 105,9 тыс. тонн. Причем существенный рост зафиксирован на крупных свинокомплексах — рост 261%, с 22,6 тыс. тонн до 81,6 тыс. тонн. Вырос и среднесуточный привес на 51%, с 338 г до 466 г на одну голову.

Производство яиц с 2006 по 2015-й увеличилась на 27,5%, с 1 млрд 573 млн штук до 1 млрд 912 млн штук, соответственно.

Успешные показатели зафиксированы в производстве куриного мяса, которое увеличилось в 9 раз. В 2006 году было произведено 72,8 тыс. тонн, в 2015 году — 348,8 тыс. тонн. Рост показателей было осуществлен за счет постройки и развития крупных птицефабрик.

В производстве крупного рогатого скота успехов, кроме небольшого роста ежесуточного привеса и роста продуктивности в производстве молока, не зафиксировано.

В целом в ходе ВСХП в Челябинской области в 2016 году было обследовано 333,6 тыс. объектов. Из них выявлено 170 крупных, средних и малых сельхозорганизаций, 154 микропредприятия, 38 подсобных сельских хозяйств несельскохозяйственных организаций, 4237 крестьянских (фермерских) хозяйств, 378 индивидуальных предпринимателей, 855 садоводческих, огороднических, дачных объединений граждан, 30 тыс. 407 садоводов, огородников, дачников, 297,4 тыс. личных подсобных хозяйств.

Напомним, объём господдержки сельского хозяйства в Челябинской области вырос с 1,6 млрд рублей в 2006 году до 4,2 млрд рублей в 2015 году. Основная поддержка оказывалась в виде выдачи субсидий фермерским хозяйствам и производителям сельхозтехники.

Первые предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Челябинской области по крупным сельхопроизводителям будут представлены в конце 2016 года. Окончательные данные будут обнародованы в четвертом квартале 2018 года.