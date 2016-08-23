Владимир, 23 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Форум «Россия — спортивная держава», который пройдет в октябре 2016 года во Владимирской области, уже обошелся региональному бюджету в 22,5 млн рублей, сообщил заместитель губернатора Михаил Колков «Губернии-33». При этом, по словам чиновника, это не траты, а вложения.

Александр Дайнека. Эстафета по кольцу «Б». 1947

«Мы не только красиво встречаем гостей, но и строим новые спортивные объекты и приводим в порядок старые», — цитирует издание Михаила Колкова.

По данным вице-губернатора, в том числе и благодаря проведению форума новые спортивные площадки появятся сразу в семи районах области. В частности, ФОК в Петушках получит дополнительные средства на завершение строительства. Также поддержку получит, уверен Михаил Колков, и новый ледовых дворец во Владимире, стоимость которого оценивается в 300 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжение о проведении форума во Владимирской области в январе 2016 года подписал Владимир Путин. В рамках форума пройдут круглые столы и совещания, на которых будут подниматься проблемы развития спорта.

Форум был учрежден в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Первый форум был проведен в Казани.