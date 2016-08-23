Тверь, 23 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Тверской области намерены развивать потребкооперацию — на базе агрохолдинга «Дмитрова Гора» — крупнейшего и преуспевающего предприятия региона. Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя заявил на встрече с ветеранами Курской битвы, которая состоялась сегодня, 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Виктор Позднов. Доярки. 1974

В настоящее время, напомнили в облправительстве, на базе агрохолдинга возводится новое предприятие по переработке молока объемом более 100 тонн в сутки. Проект реализуется при поддержке федерального центра и правительства региона.

Предприятие также намерено открыть пункты по сбору молока — оно будет поставляться на завод. Глава региона Игорь Руденя уверен, что подобная форма взаимодействия сельхозпроизводителей актуальна и востребованна.

«Потребкооперация — сейчас один из приоритетов в развитии сельского хозяйства, как на уровне всей страны, так и Тверского региона. Это даст дополнительную возможность малым и средним предпринимателям превращать свою продукцию в деньги, иначе сельское хозяйство не будет работать как экономическая модель», — считает Игорь Руденя.