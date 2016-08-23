Иваново, 23 августа, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Строительство средней школы в пос. Савино является первоочередным объектом региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комплексе социальной сферы правительства Ивановской области, комментируя требование прокуратуры закрыть старое здание Савинской СОШ.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

В правительстве подчеркнули: состояние здания школы в Савино в последние шесть лет находится на постоянном мониторинге и департамента образования, и администрации района. Для отслеживания изменений технического состояния здания были установлены специальные маяки, контроль за их движением был ежедневным.

«В августе текущего года органами прокуратуры совместно с представителями школы, администрации района и специалистами агентства капитального строительства Ивановской области проведено обследование здания школы. Установлено наличие изменений в состоянии маяков, что может представлять опасность пребывания в здании. В этой связи в настоящее время администрацией организуется дополнительное исследование грунта и технического состояния здания. По его итогам специалистами экспертной организации будет вынесено заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания», — добавил представитель комплекса социальной сферы.

При этом, подчеркнули в облправительстве, в случае, если школу вынужденно закроют, учебный процесс приостановлен не будет: чиновники заранее проработали варианты временной организации учебы.

Если работу Савинской СОШ все же приостановят, ничего не изменится для учеников первого — пятого класса — здание начальной школы стоит отдельно. В здании Савинской основной школы будет организовано обучение учеников шестого — восьмого классов. Учащихся девятых — десятых классов планируется возить в Воскресенскую среднюю школу, 11-классники смогут обучаться в здании учреждения дополнительного образования детей.

Между тем, подчеркнули в облправительстве, в настоящее время принято решение о строительстве в Савино школы — в рамках реализации региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Сейчас решается вопрос включения объекта в федеральную программу по строительству школ в следующем году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, прокуратура области сообщила о возможном закрытии средней школы в поселке Савино Савинского района Ивановской области. Трехэтажное здание школы, построенное в 1935 году, по мнению прокуратуры, представляет угрозу для детей и учителей. Прокуратурой направлен иск в суд с требованием отремонтировать здание и приостановить учебный процесс в заведении до приведения его в порядок.