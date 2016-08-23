Москва, 23 августа, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Завершился российский тур кругосветного Фестиваля уличного кино. Короткометражные фильмы молодых российских режиссеров показывались на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Калининграда. Всего в российском туре, приуроченном к Году кино, заявлено 64 города, 14 из которых авторы проекта проехали лично. В настоящий момент команда организаторов находится во Владивостоке, откуда направится в Китай, Европу, Ближний Восток и Америку.

Фото из архива организаторов На закате

Фестиваль уличного кино позиционируется как самый народный фестиваль. Отсюда и формат путешествия: организаторы верят, что проводя фестиваль не в одном городе, а самостоятельно приезжая к зрителю, они максимально расширяют свою аудиторию. Все показы проходят принципиально бесплатно на уличных площадках. Жители и гости городов смотрят специально подобранный сборник из лучших российских короткометражных фильмах, снятых молодыми режиссерами, и светом фонариков отбирают лучшие картины. По итогам зрительского голосования, в котором, как ожидается, примет участие более миллиона человека из 67 стран, будет отобран один победитель.

Мы поговорили с организаторами и предложили им выделить пять наиболее запомнившихся городов российского тура.

ИРКУТСК

— Иркутск принимает наш фестиваль уже третий год. За это время команда организаторов очень выросла как в организационном, так и в творческом плане. По части дополнительных активностей и региональных фишек этот город давно переплевывает даже Москву. Вот представьте. Приходите вы на фестивальный кинопоказ, а на площадке — живые верблюды и северные олени. Идете дальше и видите за сценой огромное пространство, отданное под стрит-арт: различные инсталляции, выставки фотографий, рисунки. На сцене в это время проходит очередное акробатическое шоу, вокруг волонтеры раздают зрителям пирожные, радуют экспериментами с жидким азотом и читают стихи о фестивале. Перед показом один из организаторов исполняет написанную в честь проекта песню. Долго, гнетуще, непреклонно собирается дождь, но толпа кричит «Дождь, уйди!» и тучи исчезают. Ветер, правда, остается, и десять добровольцев в течение всего кинопоказа подпирают плечами экран, чтобы тот не упал, параллельно смотря и вовсю комментируя фильмы. По окончании показа местные байкеры, шумя моторами, привозят организаторам подарок — диск от мотоцикла. Еще один подарок — торт с символикой фестиваля — вручает местная кондитерская. Публика ликует и просит еще кино. Представили? Вот это Иркутск уже третий год подряд.

МАХАЧКАЛА

— На юге России мы бывали мало. Фестивали прошлого и позапрошлого года проходили примерно по одному направлению Владивосток-Екатеринбург-Москва. Махачкала включилась в фестиваль в самый последний момент благодаря участию нашего общего друга Сергея Симакова, возглавляющего Фонд содействия развитию кинематографии. Сергей позвонил генеральному директору одного махачкалинского телеканала, тот передал весть своим друзьям из администрации, бизнеса и СМИ — и завертелось.

Самым интересным в этом городе стал не столько показ, сколько его развитие. Команда клуба стратегических инициатив «Каспий» увидела в проекте возможность проявить идентичность каспийского региона в России и мире. В настоящий момент мы ведем подготовку к отдельному фестивальному туру Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран-Азербайджан со стартом в одном из самых старых российских городов — Дербенте. Это очень здорово, когда культурные инициативы становятся флагманом продвижения территорий, помогают рассказывать об удивительных особенностях тех или иных городов по всему миру.

ФЕОДОСИЯ

— В Крым мы вообще не планировали ехать. К сожалению, сказывались политические причины. Нам ведь потом, после российского тура еще в Европу, в Штаты… Возникнут вопросы. Но после того как запросы на проведение фестиваля отправили почти все крымские города от Керчи до Севастополя, решили дерзнуть. Конечно, времени объезжать весь полуостров не было, сжатые сроки требовали максимальной оперативности, так что решили остановиться на одном городе. Урбанистка Мария Деменчук из Феодосии соблазнила техническими сюрпризами и кучей активностей. В общем, отправились туда.

Первым нашим впечатлением стала пробка на федеральной трассе, идущая к берегу, на котором планировался показ. Зрителей было так много, что случился затор на дороге. Следующее впечатление — экран на воде. То есть, буквально, вкопанный в дно, фиксированный 30 мешками с песком пятиметровый экран на расстоянии десяти метров от берега. Зрители — у самой кромки. Вокруг музыка, огненное шоу и научные эксперименты для широкой публики. Вода от кромки до экрана превращена в сценическое пространство: сотни человек, разинув рты, наблюдают танец русалок.

Самое забавное в том, что местные организаторы не успели вовремя договориться с муниципалитетом о безопасности. К началу показа на мероприятие пришел наряд полиции. По лицам было видно, что несогласованную толпу будут если не разгонять палками, то вежливо приглашать расходиться. В момент самого накала страстей неожиданно для всех на фестиваль прибыл мэр, взял микрофон и начал приветственную речь, полную комплиментов организаторам, режиссерам и всему Году кино. В общем, полицейские немного понурились и разошлись. А ближе к ночи съедаемые комарами зрители впервые в нашей практике попросили фильмы на бис.

КАЗАНЬ

— К Казани мы тянемся уже третий год. В 2014 и 2015 году фестивали в столице Татарстана готовились, но так и не случились, — где по вине организаторов, где по прихоти погоды. В этом году мы взялись за город основательно и не прогадали. Показ, проведенный как раз напротив Казанского кремля, стал одним из самых массовых в России, собрал более двух тысяч зрителей, а главное — стал поводом для диалога с местной властью на предмет дальнейшего партнерства. Если все пойдет удачно, в 2017 году Казань войдет в официальный список участников зарубежного тура наравне с Берлином и Лос-Анджелесом.

Нашим главным партнером в этом проекте стал кинотеатр «Мир», чья команда вытащила на своих плечах все фестивальные мероприятия. Именно им пришла в голову идея отказаться от комфортных, но непрезентабельных амфитеатров и набережных в пользу не самой удобной, но безумно самобытной площадки. Мы очень гордимся ситуациями, когда наш фестиваль вытаскивает горожан на новые, не обсиженные места, дает им повод взглянуть на любимый город с нового угла.

УФА

— В Уфу мы приехали уже в третий раз. Последние два года фестивальные показы проходят на Площади двух фонтанов — самопровозглашенной территории творчества в самом центре города. История наших взаимоотношений довольно интересна. В 2014 году прямо в середине показа полил внезапный и очень сильный дождь, однако многие зрители остались и не в пример многим другим российским городам досмотрели фильмы до конца, отдав голос за понравившуюся картину.

В 2015 году мы не смогли найти региональных организаторов и уже в какой-то момент вычеркнули город из фестивального списка, но росток, брошенный в 2014 году, уже давал свои плоды. В самой середине тура, когда мы были где-то под Красноярском, на нас вышла команда молодых предпринимателей, за собственные деньги превративших бесхозный участок в центре города в Площадь двух фонтанов (именно так, с большой буквы), и предложила заехать на денек к ним. Благо, этот свободный денек у нас был; мы оперативно перестроили планы, отдали билеты и поехали в Уфу. Там нас накормили, собрали целый аншлаг из голодных до хорошего кино уфимцев и организовали отличный показ. К слову, опять в самой середине мероприятия полил дождь, но толпа, как и прежде, досидела до конца.

В 2016 году к прежней команде организаторов присоединился телеканал «Вся Уфа». Совместными силами был проведен замечательный кинопоказ с крутыми дополнительными активностями. Хочется отметить, что фестиваль уличного кино никогда не был для уфимских организаторов благотворительностью. Приток публики к площадке обеспечивал работу фудкортам, создавал дополнительный имидж команде и окупал всю затею. Это я к тому, что позитивные городские события могут служить не только катализатором городской активности, рупором культуры и средством продвижения территорий. При грамотной реализации это всегда еще и хороший предпринимательский акт.

К настоящему моменту фестиваль поддержан Эмиром Кустурицей, Дмитрием Нагиевым, Владимиром Познером, Павлом Лунгиным, Елизаветой Боярской, Тиграном Кеосаяном и другими известными кинематографистами. Мы взяли несколько комментариев у совершенно разных лидеров мнений с вопросом, что они думают о проекте.

Журналист Владимир Познер:

Подобные проекты очень полезны, прежде всего, тем, что дают иное представление о России за рубежом. Не с помощью откровенной пропаганды, как в случае с некоторыми известными всем информационными агентствами, а простой, искренней активностью молодых российских ребят. Такой мягкий формат продвижения России может многое рассказать о нашей стране зарубежному зрителю. Если подача будет грамотно осуществлена, проект может принести огромную пользу для всей страны.

Блогер Катя Клэп:

«Мне близка идея Фестиваля уличного кино уже хотя бы потому, что проект дает возможность молодым авторам показать себя широкой аудитории без сложностей с прокатчиками, дистрибуторами, площадками и т.д. У режиссеров появляется возможность показать свое творчество огромной массе людей и получить обратную связь. Способен ли зритель дать адекватную оценку творчеству — большой вопрос, но давать публике возможность высказаться тоже важно. Я бы не стала называть фестивальный формат «новым Youtube», у нас совсем разная аудитория и совершенно разные механики, но что-то общее определенно есть».

Продолжаем следить за путешествием фестивальной команды по миру. Также напомним, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, проводимом при поддержке Свердловской киностудии и авиакомпании «UTair». Фестиваль наследует традиции средневекового площадного театра и отличается подчеркнуто народным отбором фильмов и определением победителя. На открытых площадках по всему миру показываются лучшие короткометражки российских режиссеров. Каждый желающий может принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. В настоящий момент в фестивалях уличного кино приняло участие более 260 тысяч человек из 90 городов.