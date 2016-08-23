Киев, 23 августа, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, Киеве было подписано Соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством. В рамках подписанного документа ожидается, что для украинских рабочих будут созданы достойные условия труда и его оплаты. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«Мы подписываем трехсторонний документ, трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством. Соглашение, которое призвано начать новую историю наших взаимоотношений, по формированию социально-экономической политики государства, по развитию национальной экономики. И самое главное, мы должны создать надлежащие условия для работы… Мы должны обеспечить достойную заработную плату для украинских граждан», — рассказал Гройсман.

При этом премьер заявил о необходимости проведения в стране налоговой реформы. Кроме того, Гройсман отметил, что осенью 2016 года НБУ планирует смягчить валютную регуляцию. «Не от хорошей жизни были внедрены такие средства валютного регулирования, но понемногу мы сейчас вводим ослабление регуляции… Я знаю, что у Нацбанка есть очень амбициозные планы и по восстановлению кредитования в Украине, и по смягчению условий валютной регуляции, и так далее», — подчеркнул он.

Он также считает, что в Украине разрабатывать проект государственного бюджета на 2017 год необходимо публично и заранее. «Я сторонник обсуждения бюджета. Я сторонник того, чтобы мы знали, что в Украине есть, например, 700−800 млрд грн, вот давайте будем обсуждать, как нужно их лучше потратить, что мы должны обеспечить на армию, на бюджетную сферу, на развитие. Давайте это делать вместе», — добавил Гройсман.

Напомним, 11 июля 2016 года пресс-служба Государственной фискальной службы Украины проинформировала о том, что за первое полугодие поступления в бюджет страны выросли на 69,8 млрд грн ($ 2 млрд 759 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

«В первом полугодии 2016 года до сводный бюджет поступило (сальдо) на 69,8 млрд грн больше поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наибольшую долю таможенных поступлений в государственный бюджет обеспечили: Энергетическая (22,5%), Киевская (16 8%) и Киевская городская таможни (16,1%)», — говорится в сообщении. При этом глава ведомства Роман Насиров уточнил, что разница по сравнению с январем-июнем прошлого года составляет почти 30%