Вильнюс, 23 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Энергетическая и ядерная безопасность жителей Литвы — долговременная забота всех партий и политиков, которая не может ограничиваться сроком полномочий Сейма, заявил сегодня, 23 августа, министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, призвавший на конференции о БелАЭС в Вильнюсе сплотиться для решения проблемы безопасности БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Венцель Ульрик Торное. Швея

«Угроза, вызываемая строящейся в Островце АЭС, — жизненно важная проблема всей Литвы. Для ее решения понадобится больше времени, чем один срок полномочий Сейма. Поэтому необходимо политическое соглашение всех партий и преемственность всех наших усилий. Именно энергетика уже раз показывала пример, что по стратегически важным проектам могут прийти к соглашению разные партии, а когда одно правительство начинает проект, следующее его успешно заканчивает. Я считаю, что и сейчас мы столкнулись с проблемой, которую должны и можем решать сообща», — сказал Масюлис.

По его словам, у Литвы есть достаточно опыта и компетенции в области ядерной энергетики, поэтому голос страны должен быть услышан. Кроме того, Литва может и сама принимать действия и активно действовать в международном пространстве. Именно это, подчеркивает министр, и делается: «Постоянно на высшем уровне поднимаются вопросы о нарушениях, совершаемых при строительстве БелАЭС, рассматриваются меры по ограничению потока электричества, изготовленного на небезопасной АЭС, на рынок Европы».

«Мы можем достигнуть того, чтобы электричество из БелАЭС не попало на Запад через Литву. Тем самым временем необходимо укреплять местное производство электричества, чтобы наша энергетическая безопасность не пострадала. Также мы должны стремиться к синхронизации с сетями Западной Европы. Я считаю, что сейчас подходящее время начать думать и о втором кабеле в Швецию», — сказал Масюлис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби» как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».