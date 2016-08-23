Красногорск, 23 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Причиной задержек более 6 тысяч электричек на Московской железной дороге стало незаконное вмешательство посторонних лиц. В МЖД уже отмечают увеличение показателя опоздания поездов на 33%, что вызывает у компании серьезную обеспокоенность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе перевозчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM В тамбуре электропоезда

«Московская железная дорога обеспокоена ростом количества опозданий пригородных поездов по причине вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Так, за январь — июль 2016 года задержано 6023 рейса, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4026 рейсов)», — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что основная часть электричек, выбившихся из расписания, относится к самым напряженным участкам движения в Москве и Московской области.

Причинами сбоя графика движения зачастую становится хищение или порча железнодорожного оборудования, хулиганские действия, нарушение водителями автомобилей правил дорожного движения и нахождение людей на железнодорожных путях.

От действий сторонних лиц в первую очередь страдают пассажиры электричек, которые неожиданно узнают об отмене рейса или обнаруживают сокращение маршрута электрички, так как задержка одного поезда влияет на график движения других составов.

Отметим, что МЖД также фиксирует увеличение числа актов вандализма в подмосковных электричках. Так, ущерб от действий вандалов, нанесенный пригородному комплексу, в первом квартале 2016 года превысил 7,3 млн рублей, в то время как в первом квартале 2015 года ущерб от действий вандалов составил 5,5 млн рублей.