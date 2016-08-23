Вильнюс, 23 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Делегаты Международной конференции о «последствиях Белорусской АЭС для Европы в сфере геополитической и ядерной безопасности», которая состоялась сегодня, 23 августа, в Вильнюсе, пришли к твёрдому консенсусу: БелАЭС грозит уничтожить всё живое не только в Литве, но и в других странах Прибалтики, Скандинавии и даже Центральной Европе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР «А Баба Яга против!»

В видеоприветствии президент Даля Грибаускайте напомнила участникам конференции, что мероприятие проходит в очень важный день Балтийского пути, 23 августа.

«Давайте вспомним день Балтийского пути, который отличился неповторимой смелостью и единством. Он привел нас к свободе, он продолжается. Сейчас нас объединяет и заставляет работать рука об руку энергетическая, экономическая и военная безопасность. Рядом с границей Литвы строится Островецкая АЭС, из-за угрозы которой вы все здесь собрались, это вопрос нашей национальной безопасности и сохранения Литвы. Для этого вновь требуются смелость и единство Балтийского пути», — отметила Грибаускайте.

Глава страны подчеркнула, что требование осуществлять проект в соответствии с международными конвенциями и стандартами ядерной безопасности или остановить его должно звучать из уст каждого литовского политика, дипломата, гражданина. «Только тогда безопасность Островецкой АЭС станет заботой всей Европы и международного общества. Только единство защитит нас от запрограммированной ядерной катастрофы», — сказала президент Грибаускайте.

Первый глава восстановленной Литвы Витаутас Ландсбергис был рад, что «понемногу все начинают осознавать, что происходит рядом с нами». По словам профессора-музыковеда, это не только проблема Литвы или региона. Это как минимум проблема ЕС.

«От неуважения прав человека до ядерного терроризма, — сказал Ландсбергис. — Мы должны понять, что это уничтожающая угроза и прямой ущерб. Уже сейчас нанесен ущерб с точки зрения экономического развития. (…) Уничтожающая угроза с каждым днем проявляется все больше. В то же самое время предпринимаются попытки ввязаться в переговоры по вопросам безопасности, АЭС строится в самом дорогом месте, в абсолютно небезопасном месте, выбор которого был преступлением, не говоря уже о международных конвенциях, на которые просто наплевали, о предоставлении информации соседям о том, что для них готовится, о соседстве».

Чего Литва должна добиваться? Ландсбергис подчеркнул, что литовцы должны «помочь найти и изменить место строительства». «Мы не можем препятствовать тому, что Белоруссия хочет построить свою АЭС, но должен быть отправлен ясный сигнал: стройте в другом месте, не у границы с ЕС, — отметил Ландсбергис. — Мы хотим жить. Это нужно понимать». Он призвал всех «не расклеиться из-за давления, демагогии или отчаяния из-за того, что мы ничего не можем сделать, а то диктаторы сделают свою работу».

«В прошлом мы сами показали, что означает наша воля. Если будем делать все, что в наших силах, мы не останемся одни, мы не одни, мы с ЕС. Мы должны достигнуть ясной и строгой позиции вместе со всем ЕС. (…) Мы должны использовать все аргументы и выложить их на стол, пожертвует ли союз одним своим членом ради какого-то мелкого бизнеса… — сказал Ландсбергис и обобщил: — Эта конференция — начало большой борьбы, которую мы должны выиграть ради своей страны, ради своих детей, ради будущего Литвы».

«Авантюра соседки Великой России, — так строительство БелАЭС назвал бывший президент Валдас Адамкус. — Кремль строит очаг напряжения и опасности, и понятно, что эта угроза — не только для Литвы».

Адамкусу кажется странной позиция ЕС в этой ситуации. Большинство европейцев, по его словам, помнят тучи в 1986 году, которые пугали европейские государства после взрыва на Чернобыльской АЭС. Поэтому пресечение проблемы БелАЭС должно быть делом не только одной Литвы.

«Поэтому призываю всех: прессу, дипломатов, политиков, европарламентариев, — делайте все, чтобы это было не только нашей заботой. Не хватает нескольких высказанных речей с протестом или написанной статьи. Здесь идет борьба, — сказал Адамкус. — Я верю, что добрая воля и светлый ум победят, но для того чтобы Европа одержала победу, нужны усилия каждого из нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби» как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».