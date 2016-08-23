Тверь, 23 августа, 2016, 17:36 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Тверской области выросли более чем на миллиард рублей — по сравнению с тем же периодом 2015 года. Отчет об исполнении регионального бюджета за шесть месяцев 2016 года утвержден 23 августа на заседании облправительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Заседание провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

Как отмечалось, за первое полугодие 2016 года регион получил доходы в сумме 24 млрд 656 млн рублей. Расходы за тот же период составили 22 млрд 478 млн рублей.

При этом основная часть расходов — почти три четверти — направлены на исполнение социальных обязательств: выплату зарплат, пособий, обеспечение деятельности учреждений и организаций здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры.

«Мобилизация доходов областного бюджета и качественное повышение эффективности бюджетных расходов — это важнейшие задачи, которые стоят перед правительством Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.