Тверь, 23 августа, 2016, 17:07 — ИА Регнум. 90% школ Тверской области к концу года перейдут на работу в первую смену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 августа в пресс-службе облправительства по итогам участия главы региона Игоря Рудени в видеоконференции о готовности системы образования к началу нового учебного года, который провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Иван Тихий. Экзамен. 1957

Как сообщается, на данный момент подавляющее большинство детских садов, школ и организаций профобразования обеспечены охраной, автоматической пожарной сигнализацией, «тревожными кнопками». На 24% в этом году увеличена оснащенность учреждений системами обработки и передачи данных о пожаре без участия людей, на 16% — видеонаблюдением.

Игорь Руденя обратил внимание на подготовку сотрудников, которые отвечают за безопасность: «Они должны правильно оценивать ситуацию и реагировать на угрозы».

Всего на подготовку к учебному году в регионе направили 333 млн рублей. 1 сентября учебный год начнется для 515 школ, 454 детских сада, 70 организаций дополнительного и 36 — профессионального образования, семь детских домов. К учебе приступят более 212,8 тыс. юных жителей региона. На данный момент приемка учебных заведений завершена на 84%.

Отдельная работа в регионе ведется по ликвидации в школах вторых смен. На создание дополнительных мест в школах региона уже направлено 40 млн рублей, до конца года будет введено дополнительно 815 мест. Это позволит отказаться от обучения во вторую смену в 90% школ.

Также на федеральном уровне реализуются дополнительные меры по повышению качества и комфорта доставки детей к местам учебы. В сентябре Тверская область получит 10 новых школьных автобусов, ранее в регион уже поступили 34 машины.