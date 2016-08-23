Саранск, 23 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Аграрии Мордовии собрали 1 млн тонн зерновых. Глава республики Владимир Волков считает, что это знаковая цифра для всего агропромышленного комплекса региона, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

government.ru Сбор зерновых

«Такой успех стал возможен благодаря личному труду каждого сельчанина Мордовии, использованию новейших технологий мирового уровня, поддержке федерального центра и лично президента России Владимира Путина, благодаря участию которого реализовано несколько важнейших проектов в сфере АПК», — подчеркнул Волков.

При благоприятных погодных условиях республиканские аграрии впервые в истории рассчитывают собрать 1,4 млн тонн зерна, средняя урожайность может составить больше 30 центнеров с гектара. Если погодные условия не позволят выйти на эти показатели, то республика планирует собрать не менее 1,2 млн тонн зерна, что также будет выдающимся результатом.

В развитие агропромышленного комплекса Мордовии за последние пять лет было инвестировано более 40 млрд рублей. В расчете на единицу сельхозугодий это самый высокий показатель в стране.