Брянск, 23 августа, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В Брянской области успешно завершена подготовка к началу нового учебного года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Брянской области по итогам совещания под председательством заместителя главы правительства РФ Ольги Голодец.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

Всего в Брянской области 1 сентября примут учеников 478 муниципальных школ, 377 детских садов, 18 училищ и техникумов, а также 17 государственных общеобразовательных организаций общественного воспитания детей и 72 учреждения дополнительного образования. Всего в этих учебных заведениях будут учиться более 120 тысяч детей, 13,5 тысячи из которых пойдут в первый класс. При этом только в 56 школах региона будут учиться в две смены.

«На подготовку школ к новому учебному году было выделено и освоено более 186 миллионов рублей, в том числе из местных бюджетов — свыше 130 миллионов и еще 56 миллионов — из регионального бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом прошлого учебного года брянские власти также отчитывались об успешном завершении подготовки школ. Однако позже выяснилось, что ученикам одном их небольших школ в селе Злынковского района пришлось начинать учебу в здании детского сада. Произошло это из-за того, что чиновники не успели с ремонтом школы.

К слову, к этому году подготовку к началу учебного года также омрачили некоторые скандалы. К примеру, 16 августа суд отменил ликвидацию одной из небольших школ Злынковского района из-за того, что чиновники допустили несколько нарушений при принятии решения. Также в суде рассматривается аналогичное дело о ликвидации школы в селе Глуховка Суражского района. Здесь на защиту учебного заведения встала не только прокуратура, но и жители села, которые собирают подписи под петицией против закрытия школы. Основной аргумент родителей — детям придется каждый день ездить до школы за 40 км. Сейчас под петицией поставили подписи почти 156 тысяч человек.