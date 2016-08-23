Минск, 23 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Снижение правонарушений, а также тяжких преступлений, в частности — убийств констатировал генпрокурор Белоруссии Александр Конюк, представивший 23 августа Александру Лукашенко доклад о работе органов прокуратуры и состоянии криминогенной обстановки в постсоветской республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mvd.gov.by Белорусский милиционер общается с населением

Обсуждение доклада генпрокурора состоялось с участием других «силовиков». Фактически состоялось совещание, в ходе которого Лукашенко получил ответ на вопрос об эффективности «оптимизации» прокуратуры, МВД, а также других министерств и ведомств.

После доклада Конюк сообщил «президентскому пулу» о положительной оценке, которую руководитель постсоветской республики дал органам прокуратуры. По его словам, на совещании были обсуждены также вопросы кадров и экономической преступности. Особое внимание было уделено взысканию дебиторской задолженности предприятиями, ведущими внешнеэкономическую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, взыскание «дебиторки» стало одной из главных тем деятельности органов прокуратуры Белоруссии в условиях очередного кризиса, наличие которого власти постсоветской республики не признают. В 2015 году генпрокурор Белоруссии Александр Конюк констатировал: «Около 30% сделок, которые заключаются нашими фирмами с российскими, заранее обречены на неуспех. Они заключаются с мошенническими структурами».