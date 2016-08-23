Рига, 23 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден успокоил страны Прибалтики и заверил их, что Вашингтон никогда не откажется от своих обязательств перед союзниками по военному блоку НАТО. Об этом Байден заявил сегодня, 23 августа, во время визита в Ригу (Латвия).

Кукрыниксы. Советская угроза

Байден напомнил, что между двумя основными политическими партиями США — Демократической и Республиканской — существует твердое соглашение соблюдать обязательства перед Североатлантическим альянсом.

Что касается заявлений кандидата в президенты США от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа, то на них Байден посоветовал не обращать внимание.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что США могут оказаться не в состоянии защитить страны Прибалтики от некой «российской агрессии». Он также отмечал, что если станет президентом, то решит, защищать ли прибалтийские страны от России, на основании того, как эти страны выполнили свои обязательства перед США.

Байден совершает поезду по странам Прибалтики. Он уже побывал в Литве, теперь находится в Латвии и скоро направится в Эстонию.