Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. «Соблюдать деловой стиль в одежде» — такой пункт прописан в правилах внутреннего распорядка Донского государственного технического университета, установленных еще в мае 2013 года. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза 23 августа, ДГТУ — это светское учебное заведение, поэтому некоторые виды одежды должны быть исключены.

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При этом никаким образом эти правила влиять на межнациональные и межконфессиональные отношения влиять не могут, так как наряду с запретом на ношение хиджаба в «черный список» попали шлепки и шорты. Вместе со студенческим билетом поступивший подписывает и правила внутреннего распорядка ДГТУ, поэтому удивления вызывать запрет не должен.

«Ростов-на-Дону — город многонациональный. Но существуют правила, с которыми студент знакомится заранее. Им необходимо следовать. Прийти в запрещенной одежде можно только один раз — в приемную комиссию», — отметили в пресс-службе.

Также в правилах внутреннего распорядка прописано, что студент должен толерантно и уважительно относиться к представителям других конфессий, не может находиться в помещениях университета в головных уборах.

Напомним, что в вузе получают высшее образование около 40 тыс. студентов.