Псков, 23 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В деревне Шабаны Новоуситовской волости Палкинского района Псковской области выявлен случай африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве — у домашней свиньи. Как сообщили ИА REGNUM в управлении ветеринарии Псковской области, диагноз АЧС сегодня, 23 августа, подтверждён лабораторно — специалистами Института ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии.

(сс) Peggy_Marco Свинья

«Областная государственная ветеринарная служба проводит мероприятия в соответствии с инструкцией по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», — сообщили в управлении.

Отметим, что в июне нынешнего года в Палкинском районе Псковской области чума свиней была выявлена у двух павших диких кабанов. Палкинский район граничит с Латвией, где, по сведениям Россельхознадзора, ситуация с АЧС резко обострилась во втором полугодии 2016 года.