Москва, 23 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Отказ от «миацума» (в пер. с арм. — объединение) Армении и Нагорного Карабаха — один из возможных вариантов компромисса в деле урегулирования конфликта. Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в ходе круглого стола «Нагорный Карабах в центре региональной безопасности», который проходит сегодня, 23 августа, в пресс-центре ИА REGNUM.

Raffi Kojian Нагорный Карабах

Главный редактор обозначил ряд факторов, влияющих на ситуацию в Нагорном Карабахе. Во-первых, речь идет об апрельской войне. По мнению Модеста Колерова, она дала понять, что территориальные гарантии безопасности отсутствуют в регионе: «Какая бы территория ни была бы по линии фронта, само наличие фронта гарантирует обратное: опасность ежедневного возобновления войны».

В качестве второго фактора была обозначена двухнедельная смута в Ереване, которая, по мнению Модеста Колерова, продемонстрировала два важных момента. Первый заключается в том, что существует неправильное представление о том, что на переговорах по регулированию карабахского кризиса Армения сама по себе, без Нагорного Карабаха, может взять на себя обязательства и выполнить их. «Если не будет национального консенсуса, никакие решения выполнены не будут», — сказал главный редактор ИА REGNUM. Вторым моментом является тот факт, что во время беспорядков с политической арены Армении практически исчезли представители парламентской и внепарламентской оппозиции, укрепив позиции радикалов. «Эти беспорядки не только парализовали действия властей Армении, но и вывели на сцену радикальную оппозицию», — заявил Модест Колеров, добавив, что ее представители смогли сформулировать внятную и очевидно заранее согласованную внешнеполитическую программу.

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Как отметил Модест Колеров, манифест радикальной оппозиции является важным фактором, влияющим на перспективы регулирования карабахского кризиса, потому что эти политические силы оказались способными парализовать действия государственной власти Армении на две недели. При этом, главный редактор ИА REGNUM считает не менее важным тот факт, что уличные протесты сопровождались требованием воссоединить Армению и Нагорный Карабах.

Нынешний этап регулирования, как считает Модест Колеров, связан с многочисленными попытками со стороны Баку спекулировать якобы существующим планом Лаврова и Путина. «Прискорбно, что армянские СМИ повторяют эти домыслы», — прокомментировал эту тему эксперт, приведя цитату президента России о необходимости создания компромисса между территориальной целостностью и самоопределением. Главный редактор ИА REGNUM считает, что проблема регулирования кризиса состоит в том, что, в первую очередь, опыт апрельской войны показал, что территориального решения нет, а, следовательно, компромисса в вопросе территориальной целостности не может быть. Таким образом, Модест Колеров сделал вывод, что существует потребность в выработке альтернативной идеи: «Отвергая территориальный компромисс, мы должны сформулировать и предложить такой компромисс, который действительно затрагивает сущностные интересы Армении и который не будет фальшивым. Армянский народ боролся за освобождение Карабаха, а не за поглощение, пусть свобода будет такой. Землей торговать нельзя».

Напомним, в ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон произошли ожесточенные столкновения военнослужащих Армении и НКР с азербайджанской армией, стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.