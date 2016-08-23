Брюссель, 23 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Американский солдат погиб в ходе боевой операции в Афганистане, сообщает France-Presse со ссылкой на источники в NАТО.

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По информации агентства, один американский военнослужащий погиб и еще один был ранен в ходе боевой операции против боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) в провинции Гильменд. Руководство Североатлантического альянса это сообщение официально не подтверждает.

Напомним, с 1 января 2015 года в Афганистане находится так называемая «небоевая миссия NАТО «Решительная поддержка». Персонал этой миссии насчитывает 13 тыс. человек. Ее основной целью объявлено обучение сотрудников служб безопасности, полиции и армии правительства Афганистана. В декабре 2015 года на заседании глав МИД НАТО было решено сохранить этот контингент в республике в течении 2016 года.

На данный момент правительство США заявляет о присутствии в Афганистане 9,8 тыс. американских военнослужащих. Стоит отметить, что руководство Пентагона регулярно говорит о необходимости усилить военное присутствие в Афганистане еще на пять лет.