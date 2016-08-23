АВС: «Украинский флаг будет развеваться над Крымом и Донбассом»
Мадрид, 23 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. «Глава Украины Петр Порошенко заявил сегодня, 23 августа, что флаг Украины должен вернуться в Крым и вновь развеваться над полуостровом», — информирует газета, рассказывая об участии лидера Украины в торжествах, посвященных Дню флага Украины, водруженного по этой причине на площади перед Софийским собором.
По словам Порошенко, приводимым изданием, «в советское время власти делали все, чтобы скрыть историю украинского флага и не показывать его желто-синие цвета никому. Продемонстрировать украинское полотнище публично во времена СССР было проявлением героизма, поскольку эти действия считались тяжким преступлением».
Порошенко привел в качестве примера борьбы, которую Украина вела внутри СССР, «настоящих граждан республики Василия Куксу и Георгия Москаленко, которые полвека назад были приговорены к заключению в колонию строгого режима за водружение украинского флага над зданием Киевского института экономики. Президент предложил почтить минутой молчания память всех, кто погиб в борьбе за независимость Украины, 25-ю годовщину которой страна и ее народ будут отмечать завтра».
«В завершение своей речи украинский лидер пообещал проехать 23 августа вдоль линии соприкосновения с прорусскими сепаратистами, чтобы поддержать украинских военных, и заявил, что в скором времени Украина получит новую партию современных вооружений, — пишет газета. — Теперь, по мнению Порошенко, задача всех украинцев — добиться того, чтобы украинский флаг вернулся не только в Крым, но и в Донбасс».