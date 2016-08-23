Мадрид, 23 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. «Глава Украины Петр Порошенко заявил сегодня, 23 августа, что флаг Украины должен вернуться в Крым и вновь развеваться над полуостровом», — информирует газета, рассказывая об участии лидера Украины в торжествах, посвященных Дню флага Украины, водруженного по этой причине на площади перед Софийским собором.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, приводимым изданием, «в советское время власти делали все, чтобы скрыть историю украинского флага и не показывать его желто-синие цвета никому. Продемонстрировать украинское полотнище публично во времена СССР было проявлением героизма, поскольку эти действия считались тяжким преступлением».

Порошенко привел в качестве примера борьбы, которую Украина вела внутри СССР, «настоящих граждан республики Василия Куксу и Георгия Москаленко, которые полвека назад были приговорены к заключению в колонию строгого режима за водружение украинского флага над зданием Киевского института экономики. Президент предложил почтить минутой молчания память всех, кто погиб в борьбе за независимость Украины, 25-ю годовщину которой страна и ее народ будут отмечать завтра».

«В завершение своей речи украинский лидер пообещал проехать 23 августа вдоль линии соприкосновения с прорусскими сепаратистами, чтобы поддержать украинских военных, и заявил, что в скором времени Украина получит новую партию современных вооружений, — пишет газета. — Теперь, по мнению Порошенко, задача всех украинцев — добиться того, чтобы украинский флаг вернулся не только в Крым, но и в Донбасс».