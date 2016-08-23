Махачкала, 23 августа, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Более 10 млн кВт.ч. электроэнергии украли у энергетиков жители и предприятия Дагестана. Сумма, в которую обошлись потери для МРСК Северного Кавказа, составила около 23 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Стоит отметить, что сумма, на которую украли электроресурса юридические лица, практически сравнялась с суммой, на которую «обобрали» энергетиков абоненты-физлица. В обход приборов учета те и другие нажгли света на сумму почти 12 млн рублей.

Лидером по хищениям среди других муниципалитетов в Дагестане стала Махачкала. Здесь за июль похищено света на 12 млн рублей. В столице больше простых граждан воруют предприятия и ИП — всего зафиксировано девять случаев, а сумма похищенного составила почти 7 млн рублей.

Как отметили в МРСК, следом в списке лидеров по энерговоровству расположились Левашинский район и Карабудахкентский район, жители которых обокрали энергокомпанию на сумму почти миллион рублей каждый.

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Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей

Кроме того, в Дагестане растет и число фактов пользования светом без заключения договоров с компанией. Так, в июле сумма ущерба от таких пользователей составила почти шесть миллионов рублей. Больше всего этот способ хищения «полюбился» жителям Хасавюрта и Хасавюртовкого района, где за месяц было составлено 30 актов по данному виду нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность Дагестана за энергоресурсы — самая большая среди субъектов СКФО. Долг потребителей республики за свет в 2016 году уже составил более 19 млрд рублей.