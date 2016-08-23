Москва, 23 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин мог бы стать хорошим кандидатом на должность председателя Госдумы — в условиях, когда нижняя палата парламента формируется по смешанной системе, на этом посту особенно уместен политический деятель, обладающий редким сочетанием опыта публичной политики и государственной службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном переходе на пост председателя Госдумы.

ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В том случае, если произойдет переход Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы, это будет означать, что во главе Государственной думы встанет человек, обладающий очень широким спектром политических ресурсов и политических компетенций», — заявил Зудин.

Достаточно посмотреть на биографический путь, чтобы убедиться в этом, указал политолог: «Причем там присутствуют две компетенции, которые можно считать ключевыми: это опыт публичной политики — а у Вячеслава Володина очень большой опыт, он пришел на государственную службу из публичной политики, — и, во-вторых, это опыт государственной службы»

«Это сочетание является не очень частым в России и особенно ценным. В том случае, если этот переход на пост спикера Государственной думы произойдет, это будет означать, что во главе Госдумы станет очень квалифицированный человек», — указал Зудин.

Особую актуальность сочетание данных компетенций приобрело именно в настоящий момент, когда Госдума формируется по смешанной системе и наряду с фракциями в Госдуму войдут победители в одномандатных округах, указал политолог.

«Поведение фракций, по общему мнению, является более предсказуемым, поскольку решения принимаются их руководством. В свою очередь, поведение одномандатников отличается гораздо большей подвижностью», — пояснил эксперт. Таким образом, «высокий уровень совокупной политической компетенции пришелся бы очень кстати для того, чтобы организовывать работу новой Государственной думы в новом политическом качестве», заключил Зудин.

Напомним, 23 августа газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила о возможности того, что первый замглавы администрации президента России Вячеслав Володин станет председателем Госдумы вместо Сергея Нарышкина.