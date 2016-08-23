Эль-Хасака, Сирия, 23 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Вступил в силу режим прекращения огня между правительством Сирии и курдскими ополченцами (YPG) в городе Эль-Хасака, передаёт ABC News со ссылкой на сирийские СМИ. Это произошло спустя шесть дней после столкновений между двумя силами на севере Сирии.

Free Kurdistan Курдское ополчение

Перемирие вступило в силу в 2 часа дня по местному времени (11−00 по Гринвичу).

Курдское информагентство Hawar отмечает, что правительственные и проправительственные силы согласились покинуть Эль-Хасаку, оставив его под контролем курдской полиции правопорядка «Асайиш».

При этом сирийские государственные медиа не дают какой-либо информации о выводе войск САР, отмечая лишь то, что стороны договорились эвакуировать раненных и обменяться пленными.

Правительственные и курдские сиды с ранних лет войны в Сирии договорились разделить контроль в Эль-Хасаке.