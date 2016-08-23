Москва, 23 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Все школы Москвы готовы принять детей в новом учебном году, заявил 23 августа глава департамента образования Исаак Калина. По его словам, образовательные учреждения прошли проверку ФСБ и МЧС. Все здания соответствуют требованиям безопасности.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

Всего 1 сентября 2016 года к приему 1,35 млн учащихся подготовлены 630 школ и 55 колледжей города, уточнил глава департамента. В некоторых школах города были проведены ремонтные работы. По его данным, капитальный ремонт проведен в 18 зданиях, текущий ремонт — в 2,2 тысячи зданий школ и дошкольных групп. «В этом году уже меньшее количество нуждается в капитальном ремонте, больше в текущем. Если говорить о новых учениках в наших школах, то на сегодня уже будет более 100 тысяч, сейчас идет последняя регистрация», — отметил Калина.

Он добавил, что почти 90% родителей выбирают школы для первоклашек в районе своего проживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мэрии Москвы заявили о высокой конкуренции среди учителей за право работать в столичных школах. Как сообщила заместитель руководителя департамента образования Москвы Татьяна Васильева, школы полностью укомплектованы педагогами. При этом руководство учебных учреждений вправе самостоятельно решать, какое количество специалистов должно работать.