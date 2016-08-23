В ГД поддерживают ужесточение наказания за пропаганду детских суицидов
Москва, 23 августа, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Ольга Епифанова («Справедливая Россия») поддерживает предложение Следственного комитета России о введении 7 лет колонии за пропаганду детских суицидов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа. Мера, по ее мнению, должна способствовать пресечению действий владельцев сайтов, размещающих запрещенный контент.
«Считаю, что важно предусмотреть и массовую пропаганду в СМИ информации о том, чем чревато склонение детей к суициду, чтобы до каждого владельца суицидогенного сайта и так называемой «группы смерти» дошла данная информация», — заявила Епифанова.
«Ежегодно от их действий у нас в стране гибнет огромное количество абсолютно нормальных ребят, которые столкнувшись с проблемой в семье, школе или на улице обращаются за помощью в сеть, где и «натыкаются» на деструктивный совет, романтизирующий самоубийство. Очевидно, что ответственность за такие преступления против наших детей должна стать неминуемой», — заключила депутат.
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Предлагается примечанием к статье 110 Уголовного кодекса ввести квалифицирующие признаки «доведение до самоубийства и пропаганда суицидов среди несовершеннолетних (в том числе, организованной группой лиц)».