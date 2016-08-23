Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей массово выражают возмущение отказом Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую команду к участию в Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро.

OpenClipart-Vectors Разъяренный мужчина

Авторы постов по-разному формулируют свои негативные оценки. Позор, лицемерие являются самыми мягкими из них. Некоторые авторы постов считают такое решение спортивного арбитража фашизмом и людоедством, подлым и антигуманным действом.

Напомним, 22 августа Спортивный арбитражный суд CAS подтвердил законность решения о приостановке членства Параолимпийского комитета России в организации и недопуске параолимпийской сборной России до Игр в Рио-де-Жанейро. Министр спорта России Виталий Мутко охарактеризовал это решение как политически мотивированное.