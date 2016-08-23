Москва, 23 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) подтвердил информацию о том, что в январе 2017 года все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сегодня, 23 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Ранее сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев на совещании в подмосковных Горках заявил, что индексация пенсий за 2015 год будет осуществлена в виде единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, и произведена эта выплата будет в январе 2017 года.

Ранее в правительстве обсуждалась другая сумма единовременной выплаты пенсионерам в качестве компенсации за недоиндексацию пенсий за 2015 год по инфляции — 10 тысяч рублей. Но найти средства на выплату такой суммы (более 400 млрд рублей) не удалось.

В итоге компенсация за урезанную индексацию за 2015 год потребует от бюджета более 200 млрд рублей.

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Стоит отметить, что единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей не покрывает значительное ухудшение экономического положения пенсионеров из-за экономического кризиса в России последних лет. Тем более правительство при индексации берет за основу показатель инфляции, который устанавливает само по данным министерств финансового блока. Как правило, уровень инфляции существенно занижается и никогда не дотягивает до реального.

На данный момент правительство обещает, что в 2017 году индексация будет проведена в полном объеме на уровень инфляции (на уровень инфляции, который устанавливает само правительство).