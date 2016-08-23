Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Ростовской области волонтёры Международного комитета Красного Креста помогают детям беженцев из Донбасса собраться в школу. В частности, ребятишкам раздают канцелярские товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа сообщили в организации.

icrc.org Школьный набор

Работа по подготовке к школе детей, чьи родители вынужденно покинули юго-восток Украины, продлится около двух недель. За это время обеспечить тетрадями, ручками, карандашами, пеналами, наборами для рисования планируется почти 800 детей. На гуманитарную помощь могут рассчитывать родители, чей ребёнок пойдет в этом году в первый, второй или третий класс.

Отметим, что на Дону открыто 58 центров раздачи гуманитарной помощи. Активисты Международного комитета Красного Креста уже снабжают канцелярскими принадлежностями детей, чьи семьи покинули Донбасс и живут сейчас на Кубани и в Адыгее.

Напомним, что, по последним данным, приют в семьях Ростовской области нашли более 20 тыс. граждан Украины. В 2014 году на Дону было введено чрезвычайное положение в связи с наплывом беженцев с юго-востока Украины. В этом году оно было частично снято. Режим ЧС сохраняется на территории приграничных с Украиной районов и городов.