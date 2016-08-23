Ярославль, 23 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля опровергла информацию о том, что ОАО «Ярославльводоканал» заключил договор на оказание юридических услуг на 30 миллионов рублей. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, в результате конкурса цена контракта упала «до незначительной суммы».

мэрия Ярославля

«Первоначальная цена контракта была объявлена в соответствии с расценками, которые организация платила за аналогичные услуги в прошлые годы. Однако в результате проведения открытых конкурсных процедур стоимость контракта снизилась до незначительной суммы. Поэтому информация, которая сейчас распространяется, не соответствует действительности», — отметил Игорь Блохин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ярославское УФАС признало «Ярославльводоканал» нарушившим антимонопольное законодательство при проведении конкурса на оказание юридических услуг. Заявки 7 фирм были отклонены, после чего заключен договор с единственным поставщиком.

Отметим, что на сайте госзакупок опубликован протокол закупки у единственного поставщика от 3 августа, в котором комиссия приняла решение о заключении договора между ОАО «Ярославльводоканал» и ООО «Гарантия» на сумму 30 млн. Документов о том, что договор заключен не был, на официальном портале госзакупок не размещено.