Москва, 23 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. На месте производственных цехов бывшего завода ЗИЛ планируют открыть общественные площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры. В ведомстве подчеркнули, что функциональная программа наполнения этих объектов будет уточняться заказчиком.

Адольф фон Менцель. Театр Жимназ

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил важность реализации проекта комплексного развития территории ЗИЛ. «Для нас было краеугольным камнем найти преемственность, показать, что план территории, улицы, по которым будут ходить жители нового района, — не случайны. История места будет проявляться не только через топонимику, через сохраняемые фасады цехов, но и саму планировочную структуру», — пояснил он.

Так, в Прессовом корпусе планируют разместить универмаг, в Арматурном корпусе — детский мир, в Литейном цехе чугуна — торговый центр.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории бывшего завода ЗИЛ после реконструкции реализуют четыре проекта: здесь появятся спортивный кластер, жилой район, технопарк и тематический парк «Нагатинская пойма». Площадь жилой недвижимости составит около 1 миллиона квадратных метров. В целом проект планировки территории завода охватывает площадь около 470 га.