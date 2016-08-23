Чебоксары, 23 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Чувашии начали расти цены на свинину. За период с 16 по 22 августа стоимость мяса выросла на 4,4%, достигнув в среднем 215 руб/кг. Это второй показатель среди продовольственных товаров по росту цен, более всего за неделю подорожали огурцы. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

cap.ru Чебоксары, май 2016 года. Фотограф: Борис Филатов

Из наблюдаемых продовольственных товаров более всего за неделю подорожали свежие огурцы (на 9,8%) и свинина (на 4,4%), достигнув соответственно 34,05 и 215,24 руб/кг. Также значительно выросли цены на яйца (на 2,6%), молоко стерилизованное (на 1,8%) и гречка (на 1%), составив соответственно 46,62 за 10 штук, 61,04 и 92,06 руб/кг. Помимо этого, подорожали мясные консервы, говядина, водка, мука, баранина, печенье, хлеб, рис, вермишель, карамель, соль, колбаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа на территории Порецкого района был введён карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). В муниципалитете изымают свиней, которые будут убиты бескровным способом. Всего под вынужденный убой попадают около 3 тыс. свиней. Между тем, зафиксированы случаи, когда люди пытались незаконно вывезти мясо из района и были остановлены на постах. По данным Госветслужбы, изъято на постах 395,5 кг (10 партий) мяса.

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Более всего подешевели за неделю свежие помидоры (на 21,7%), яблоки, морковь, картофель (на 11,9−11,2%), их стоимость в среднем составила соответственно 38,94 руб/кг, 64,23 руб/кг, 24,57 и 18,23 руб/кг. Кроме того, снизилась стоимость капусты, лука, сахара, пшена, рыбы, сметаны, творога, сыров, чая, курятины, сосисок, сливочного масла и конфет.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров повысились цены на майку, футболку (на 1,5%), легковой автомобиль, сигареты, бензин марок АИ-92, АИ-95 (на 0,5−0,1%). В то еже время подешевели мыло (на 1,1%) и телевизор (на 0,4%).

Что касается услуг, то за неделю на 0,7% выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Стоимость остальных услуг не изменилась.