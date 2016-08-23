Орел, 23 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Три орловских предприятия — ОАО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского», ОАО «Племенной завод «Сергиевский», ОАО «Опытно-производственное хозяйство «Красная Звезда» — будут переданы из федеральной собственности в собственность региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 августа в пресс-службе облправительства.

pixabay.com Коровы и другие

Распоряжение об исключении из прогнозного плана приватизации федерального имущества животноводческих орловских предприятий подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Данным распоряжением находящиеся в федеральной собственности 100% акций обществ исключены из прогнозного плана, затем они будут переданы в собственность Орловской области.

В пресс-службе облправительства пояснили, что все три животноводческих племпредприятия являются градообразующими для крупных населённых пунктов, население которых превышает две тысячи человек. На самих фермах работают около 500 человек. На трех названных предприятиях находится более 30% племенного поголовья крупного рогатого скота в регионе, в том числе около 26% племенных коров. На эти фермы приходится 80% реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам области племенного молодняка.

Тем временем орловские власти продолжают предпринимать усилия по возвращению в госсобственность АПК «Орловская нива». Нарушения при продаже предприятия в 2014 году стали уголовным делом: по версии следствия, гендиректор АПК «Орловская нива» выкупил госпакет в 99,98% акций у регионального департамента имущества, промышленности и информатизации за 14,1 млн рублей при реальной стоимости более 700 млн рублей (оценка КСП).

Вадим Потомский, пришедший на пост губернатора в 2014 году, неоднократно заявлял, что считает сделку незаконной. Однако пока попытки опротестовать сделку в суде к успеху не привели.