Пермь, 23 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Пермском крае среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти, за шесть месяцев этого года составила 32 тыс. 898 рублей, что на 9,7% выше в сравнении с тем же периодом 2015 годом. При этом средняя заработная плата в I полугодии муниципальных служащих составила 29,9 рублей в месяц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным статистики, в регионе должности гражданских служащих замещают 12,3 тысячи человек, муниципальных — 8,3 тысяч. По сравнению с 2015 годом число госслужащих сократилось на 600 человек (3,4%) и составило 17,4 тыс. человек.

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Наибольшее снижение численности чиновников произошло в федеральных органах власти — на 7%. Средняя зарплата у федеральных служащих в январе-июне 2016 года составила 31 480 рублей.

Как и прежде ни одна из ветвей власти не укомплектована специалистами на 100%.