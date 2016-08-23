Нальчик, 23 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд перенес дату слушания по делу в отношении 10 жителей Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, действовавшем на территории Кабардино-Балкарии.

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«Рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Мисхожева и других участников отложено в связи с неэтапированием подсудимых. Судебное заседание назначено на 6 сентября», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, что, Олег Мисхожев являлся так называемым амиром разведывательно-диверсионной группы, входящей в «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», деятельность которого запрещена на территории РФ. Организация являлась структурным подразделением также запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ».

Мисхожев привлек к террористической деятельности около десятка молодых жителей республики. На счету у него и его подельников ряд преступлений террористической направленности. Их обвиняют в попытке покушения на начальника одного из отделов полиции Нальчика, которое было сорвано из-за того, что взрывное устройство было вовремя обнаружено. Также члены НВФ планировали попытку вооруженного захвата одного из объектов в Нальчике.