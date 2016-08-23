Рига, 23 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года в Латвии вводится пошлина на энергоэффективность, которая составит 7% от цены за потребленную в предыдущий календарный месяц электроэнергию, рассчитанной за каждый мегаватт-час на основании опубликованной «Eurostat» средней цены на электричество в промышленности в предыдущем году, сообщает LETA.

pixabay.com Пошлина

Как стало известно, платить пошлину будут предприятия, считающиеся крупными потребителями электроэнергии с потреблением свыше 500 мегаватт-часов (MWh) в год, если они не ввели энергоаудит или систему энергоуправления для более эффективного использования энергоресурсов и не экономят энергоресурсы.

На основании исследования Рижского технического университета Министерство экономики допускает, что затраты на введение системы энергоуправления для малого и среднего предприятия составят 3500 евро, для крупного — 10 000 евро.

Государственная пошлина призвана побудить к тому, чтобы предприниматель был заинтересован в энергоаудите или введении системы энергоуправления, так как невыполнение этих требований ведет к большим затратам. В случае своевременной неуплаты пошлины будет взыскиваться пеня.

Пошлину на энергоэффективность предприниматель будет платить только в том случае, если его потребление превышает 500 MWh в год и он не сообщил о введении сертифицированной системы энергоуправления, о планируемых мерах по повышению энергоэффективности и об экономии электричества.

Прогнозируется, что поступления от новой пошлины составят в 2017 году примерно 553 140 евро, в 2018 году — 2,5 млн евро, в 2019 году — 1,449 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране, особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Таким образом, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо, только 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей.

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