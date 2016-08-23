Рига, 23 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. 64% латвийцев, участвовавших в проведенном агентством SKDS опросе, признали, что считают невозможным повлиять на решения правительства путем акций протеста. Это самый высокий показатель с 1999 года, сообщает LETA.

OpenClipart-Vectors Протест

Так, 31% респондентов уверены, что с помощью демонстраций, забастовок, пикетов и петиций общество все же может оказывать влияние на законодательную власть. Отмечается, что число «протестных оптимистов» за последние годы остается примерно одинаковым — в размере от 31% до 34% опрошенных, тогда как число пессимистов в этом плане растет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в отчете Центра безопасности и стратегических исследований при Национальной академии обороны Латвии говорится, что, в целом, для жителей Латвии, как латышей, так и представителей других национальностей, характерна сильная неудовлетворенность политическими и экономическими процессами в стране. Но специалисты успокаивают тем, что большинство жителей Латвии попросту не верят, что их поступки и массовые протесты могут что-то изменить, поэтому политическая и общественная активность очень низка.

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