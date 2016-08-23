Москва, 23 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Пляжная зона, организованная на берегу Верхнего Кузьминского пруда признана незаконной. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие), при осмотре объекта культурного наследия «Усадьба «Кузьминки» выявлены нарушения: генподрядчик самовольно обустроил пляж и понтонный мост.

Эдуард Мане. Пляж в Булонь 1869

В ведомстве отметили, что указанные работы не были согласованы с городской властью. «В связи с этим департаментом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, а генеральному подрядчику было выдано предписание о приостановлении любых видов работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Информация о нарушениях на территории усадьбы поступила на «горячую линию» Мосгорнаследия, уточнили в ведомстве. Так, подобным образом был обнаружен самовольный ремонт на объекте культурного наследия регионального значения «Городская усадьба К.В. Капцовой» и самовольное переустройство и перепланировку помещений на объекте культурного наследия «Ансамбль жилых домов, 1930 гг.: — Жилой дом, 1930 года, архитектор А. Аронов». Департаментом будут предприняты все меры реагирования, отметили в пресс-службе.

Напомним, Мосгорнаследием осуществляется государственный надзор за объектами культурного наследия, за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утвержден распоряжением правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 759-р.

Как ранее сообщала пресс-служба Мосгорнаследия, с начала 2016 года сотрудники департамента провели 91 проверку в отношении юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. По итогам проверки выдано 74 предписания об устранении выявленных нарушений.