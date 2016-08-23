Берн, 23 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Четверть века назад, 23 августа 1991 года пользователи компьютеров получили доступ к Всемирной паутине — технологии World Wide Web, которая позволяла людям, не имеющим специальной подготовки, войти в Интернет.

standard.md Всемирная паутина

Первый вебсайт появился чуть раньше, 6 августа того же года, однако он был доступен лишь нескольким сотрудникам ЦЕРН, Европейской лаборатории по ядерным исследованиям. Разработчиком World Wide Web считается британец Тимоти Бернерс-Ли.

В 1989 году, в рамках работы в ЦЕРН, он создал технологию использования гипертекста, позволившую связать друг с другом веб-страницы. Годом позже он представил протокол HTTP, язык HTML и идентификатор веб-ресурсов URL.

В 1993 году было объявлено о бессрочном и безвозмездном доступе к базовому коду сети любому пользователю. Сегодня число пользователей Интернета превышает 3,4 млрд человек.