Калуга, 23 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум.



pexels.com Пожар

62-летняя женщина и 12-летняя девочка погибли в ночь на 23 августа на пожаре в результате возгорания дома в деревне Звизжи Дзержинского района Калужской области. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM, руководитель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Игорь Зайцев, по предварительной информации, две женщины и ребенок спали в доме, когда произошло возгорание. Одна из женщин смогла спастись, получив ожоги различной степени тяжести. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводке дома.

В рамках проверки назначено пожаро-техническое исследование для установления точной причины возгорания, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.