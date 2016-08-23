Москва, 23 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Государство должно проводить приватизацию только убыточных предприятий, приватизация таких высокодоходных предприятий, как «Башнефть», в нынешних условиях создаст системные риски для экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Комментируя решение главы правительства РФ Дмитрия Медведева о переносе приватизации компании на более поздний срок, Гаврилов высказал мнение, что приватизацию «Башнефти» следует не просто отложить, а отменить. «Надо прекратить распродажу стратегических активов, тем более таких, которые, несмотря на экономический спад, приносят государству стабильный доход», — заявил он.

Поспешность правительства в вопросе приватизации «Башнефти» могла бы быть хоть как-то обоснована, если бы речь шла об убыточном предприятии, отметил парламентарий. «Однако после перехода под контроль государства показатели доходности компании выросли. Поэтому ее приватизация на нынешнем низком рынке кажется довольно сомнительной», — считает Гаврилов.

По его словам, в условиях жесткой экономической войны, которая в последние годы ведется против России, правительству пора перестать быть легкомысленным в вопросе приватизации крупнейших стратегических предприятий», таких как РЖД, ОАК, «Аэрофлот», «Транснефть», «Роснефть», а также банков с госучастием. «Сокращение доли госучастия в таких компаниях до уровня ниже контрольного пакета, а в случае «Транснефти» и РЖД — ниже 75%+1 акция, приведет к утрате государством должного влияния на деятельность этих предприятий и породит системные риски для экономики», — полагает член КПРФ.

Кроме того, по мнению главы комитета, сегодня из-за неблагоприятной рыночной ситуации и падения капитализации крупнейших российских госкомпаний правительство в случае их приватизации может недополучить в бюджет десятки миллиардов рублей.

В текущих условиях экономически оправданной является приватизация в первую очередь убыточных или малоприбыльных, обремененных долгами предприятий с целью предотвращения их банкротства и модернизации производства. В этом случае приватизация будет являться не одним из способов для латания дыр в бюджете, а инструментом привлечения инвестиций, без которых невозможны техническое перевооружение и наращивание производственных мощностей предприятий», — убежден депутат.

Гаврилов напомнил также об отсутствии парламентского контроля за приватизационными процессами в экономике. По его мнению, необходимо вернуть практику парламентского контроля и установления приоритетов в рамках программы приватизации государственного имущества. «Этому будет способствовать, в частности, включение поступлений от приватизации в состав бюджета в качестве неналоговых доходов. В результате парламент сможет проконтролировать их направление на решение как социальных, так и экономических проблем», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что по решению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева приватизация «Башнефти» перенесена на более поздний срок. Изначально планировалось приватизировать компанию в течение 2016 года.