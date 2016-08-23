Москва, 23 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Главы государств пришли к соглашению провести очные переговоры по украинской тематике 4−5 сентября — в ходе саммита G20 в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Телефонные переговоры лидеров трёх стран были посвящены сложившемуся на Украине кризисному положению. В этой связи главы государств рассмотрели перспективы развития «минского процесса» и необходимость согласованности политических решений в сфере безопасности.

Участники переговоров отметили актуальность законодательного закрепления особого статуса Донбасса на постоянной основе. Также речь шла о необходимости амнистии и реформы украинской конституции.

«Лидеры трёх государств условились продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях предстоящего 4−5 сентября в Китае саммита «Группы двадцати», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 начнётся в Китае 4 сентября. В конце июня председатель КНР Си Цзиньпин лично пригласил на мероприятие президента России.