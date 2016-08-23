Рига, 23 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, правительство Латвии одобрило подготовленный Министерством обороны законопроект, который предусматривает отказ от осуществляемой на данный момент практики публиковать в интернете зарплаты военнослужащих, сообщает BNS.

geralt Совершенно секретно

Сейчас Национальные вооруженные силы каждый месяц выкладывают информацию о зарплатах всех солдат и военных моряков с указанием имен, фамилий и точных сумм. Данная норма обусловлена тем, что, согласно законодательству, солдат профессиональной службы НВС является должностным лицом.

Однако, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, Минобороны сочло должным пересмотреть нормативы и ограничить доступ к данным о зарплатах солдат, так как такая информация облегчает работу иностранным разведкам. Например, из списков можно понять, насколько структуры НВС обеспечены персональным составом, узнать имена и фамилии занимающих конкретный пост людей.

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