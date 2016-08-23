Киев, 23 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Западные партнеры Украины наконец-то начали поставки вооружений и военной техники для потребностей ВСУ. Об этом 23 августа заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественной передачи военной техники в г. Чугуев Харьковской области, передает ИА REGNUM.

president.gov.ua Порошенко принимает военную технику

«Значительную помощь в обеспечении армии вооружением и военной техникой, имуществом, наконец-то предоставляют наши западные партнеры. В рамках налаженного военно-технического сотрудничества мы получили более 700 единиц военной и специальной техники. Это комплекты радиолокационных станций, станции контрбатарейной борьбы, наконец-то поступают беспилотные авиационные комплексы, тепловизоры, надежные средства связи и много чего другого», — рассказал Порошенко.

Он сообщил, что сегодня в Донбасс будет отправлена 141 единица военной техники. «Представленные тут образцы военной техники способны эффективно выполнять поставленные командованием задачи, которые стоят перед нашими вооруженными силами. Я уверен, что вы, офицеры и солдаты, с максимальной эффективностью примените технику, которую сегодня получите. Мы и дальше будем демонстрировать народу результаты работы нашей промышленности. Каждый гражданин должен видеть технику и оружие, в которые он инвестирует, отчисляя налоги», — сказал Порошенко.

По его словам, сегодня с передовой вернулся начальник Генштаба, генерал армии Виктор Муженко, который отметил высокий боевой дух украинских солдат. «В тяжелых и изнурительных боях родилось новое украинское войско. Оно сильно не только мощным патриотическим духом, как было вначале, а оружием и навыком, высокой квалификацией, мощным боевым духом и опытом, который мы получили за эти два года. Мужество и героизм, отвагу и самопожертвование, боевое братство и бесстрашие вы, наши воины, демонстрируете каждый день, каждый час», — подчеркнул Порошенко.

Он также считает, что новые образцы военной техники «приблизят победу ВСУ и мир в Украине». «Верю, что после тяжелых испытаний нас ожидает мир, процветание, европейская перспектива, а полученные вами оружие и военная техника точно приблизят день нашей победы. Безусловно, дипломаты будут отыгрывать свою роль, но если мы не будем иметь сильного войска, их усилия могут быть неэффективными», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что США поставят Украине летальное вооружение на $50 млн. При этом на Украине могут быть созданы совместные с США предприятия по производству современных вооружений. «Кроме имеющегося уровня сотрудничества с действующей Администрацией и Белым домом, у нас еще есть потенциал и большие возможности на будущее. Вопрос поставки летального оружия — чувствительный. И на самом деле, важны не сами поставки, а сам сигнал, что от Америки поступает именно такое оружие. Сегодня в американском Конгрессе и Сенат, и палата представителей четко определили такую возможность. Мы имеем отдельно 50 млн, которые выделяются на такие поставки (летального вооружения — прим. ИА REGNUM )», — сказал Чалый.

Напомним, 18 августа посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США новую партию военной помощи. «США предоставили Украине помощь по безопасности на 600 млн долларов. И я очень горжусь тем, что достигнуто — и наши военные учения в Яворове, и современное оружие, еще более 1 тыс. приборов ночного видения. Новые поставки будут в ближайшие дни. Благодаря этой помощи много жизней украинских солдат было спасено», — сказал Пайетт.

Он прогнозирует, что военно-промышленный комплекс Украины существенно укрепится благодаря сотрудничеству с США.